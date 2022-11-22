Матч прошел 21 ноября в Нижнекамске. Фото: ХК «Адмирал»

Хоккеисты «Адмирала» и «Нефтехимика» сразились на льду 21 ноября в Нижнекамске. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Закончился он со счетом 1:0 пользу хозяев. Однако дать реванш и проявить свои силы приморцы смогут уже в конце недели, сообщили в пресс-службе ХК «Адмирал».

Начались удаления «моряков» в первые минуты игры. Воспользоваться моментом сопернику не удалось. Забить гол в ворота приморской команды «волки» смогли на 12-й минуте матча. Особо отличился Энтони Камара. Помогали ему реализовать маневр Илья Хохлов и Михаил Сидоров. Спортсмены «Адмирала» не отчаивались и пытались сменить цифры на табло, но удача была на стороне «Нефтехимика». Итогом был счет: 1:0 в пользу команды из Нижнекамска.

Сражались на льду хоккеисты «Адмирала» и «Нефтехимика». Фото: ХК «Адмирал»

– Скучноватый хоккей. Командам будто не хватало эмоций. Игра шла до гола. Соперник реализовал большинство, а мы в третьем периоде не смогли. У нас это четвертый матч на выезде. Мы были не так свежи и резки. Буду не оригинален, но с нулем голов выиграть тяжело. Соперника – с победой! Едем домой, готовимся к домашней серии, – сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Дать реванш и проявить свои силы приморские спортсмены смогут уже в конце недели. Фото: ХК «Адмирал»

Следующие матчи с «Нефтехимиком» состоятся 25 и 26 ноября во Владивостоке на льду «Фетисов Арены». Болельщики хоккеистов искренне верят, что достигнуть победы приморцы смогут дома.

Стоит отметить, что ранее «моряки» обыграли московское «Динамо» 18 и 20 ноября.

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