Во Владивостоке заработали зоны платных парковок, но не везде

Зоны платной парковки. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

С понедельника, 28 ноября, во Владивостоке начали свою работу нашумевшие зоны платных парковок. Корреспондент «Комсомолки» решил проверить, так ли это, но потерпел неудачу. Оказалось, что первый попавшийся на глаза паркомат по неизвестным причинам не работает. Что же касается остальных – читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, неисправным оказался терминал для оплаты парковки в районе Корабельной набережной. Ввести номер авто можно, выбрать количество часов, на сколько останется машина на парковке, – тоже. А вот оплатить услугу почему-то не получилось.

В «Цифровом Приморье» ответили, что до пяти утра тестировали все паркоматы – все работало исправно. По каким причинам один из них «вышел из строя» – пока неизвестно. На данный момент туда уже направлены технические специалисты, которые исправят ситуацию в самое ближайшее время.

На других парковках терминалы работают в штатном режиме, и корреспонденту «КП» все же удалось воспользоваться услугой.

После оплаты парковки водитель получает чек. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

По данным ведомства, паркоматы включены на семи первых участках платных парковочных зон и двух парковках закрытого типа. На всех, кроме паркомата на Корабельной набережной, оплата проходит успешно. Но между тем сообщения о том, что не все водители могу воспользоваться услугой через приложение, все еще появляются. Как оказалось, чаще всего с проблемой сталкиваются пользователи iPhone, и вот почему.

– Обновленная версия приложения «Цифровое Приморье» с разделом «Парковки Владивостока» и функцией оплаты была выложена в магазины на прошлой неделе. Версия в Google Play обновилась в течение суток, в AppStore все еще на проверке. Специалисты объясняют задержку низкой скоростью доступа из США. Возможно, это связано с очередной волной блокировок российских приложений в App Store, – уточнили в ведомстве.

В любом случае технические специалисты продолжают попытки загрузить приложение в магазин. Владивостокцев пока просят пользоваться альтернативными способами оплаты парковки – паркоматы, сайт «Цифровое Приморье» или смс-сообщения.

Пользователям операционной системы Android рекомендуется обновить приложение в магазине Google Play.

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