Прогнозы синоптиков сбылись: что происходит на дорогах столицы Приморья

Берегите себя, оставайтесь дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной «сюрприз» принесла природа в Приморье в последние ноябрьские дни. Неутешительные прогнозы на 28 ноября уже синоптиков сбылись. Снег заметает улицы Владивостока, дорожная техника уже работает в усиленном режиме, занятия в школах отменили, а сотрудники уезжают домой. Подробности в материале «Комсомолки.

Специалисты сообщают, что большая часть осадков в крае начнется уже после обеда. Уже в 10 утра белые хлопья покрывали дороги дальневосточной столицы. Усугубляли ситуацию сильный ветер и температура воздуха, которая колебалась от -1°С до +1°С. Таким образом, на дорогах замечены гололедные явления. Автомобильное движение на улице Капитана Шефнера ограничили с 12 часов дня. Сообщили о перекрытии для машин самого крутого спуска Владивостока сотрудники оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды при муниципальной дорожной службе города.

Продлятся ограничения до улучшения погодных условий, что, по прогнозам синоптиков, ожидается не ранее 29 ноября. Водителям стоит быть внимательнее и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Оперативно забила тревогу и администрация города: на улицах уже работает около 170 единиц техники, которая ликвидирует все последствия снегопада. Маршруты специализированного оборудования будут меняться в течении дня, влиять на это будут ситуации на различных участках дорог.

– с 10 часов начали обработку магистралей, спусков-подъемов и сложных участков дорог противогололёдными материалами. Используется как жидкий химреагент, так и песко-соляная смесь, – рассказали на муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий».

Следует отметить, что около пяти часов вечера ожидается, что дождь со снегом накроет Владивосток. В связи с циклоном все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности, а руководителям организаций рекомендуется сделать сокращенный рабочий день.

Отметим, «Комсомолка» писала, что 28 ноября в школах введено свободное посещение. Пропуск занятий в образовательных учреждениях в этот день прогулом считаться не будет. Однако вслед за плохой погодой в край придет похолодание. Уже на следующие сутки после циклона, 30 ноября, перепад температуры составит 7-10 градусов, ожидаются морозы до -8…-22 °C, дневные температуры не превысят -7…-17 °C.

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