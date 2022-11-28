В середине ноября 2022 года на спуске произошло несколько аварий. Telegram-канал Blog_vladivostok

Печальной известный владивостокцам спуск к микрорайону Зеленый бульвар перекрыли из-за осадков, настигнувших дальневосточную столицу. Движение, вероятно, будет закрыто до полного прекращения снегопада, града и дождя. Дорогу обработали песко-соляной смесью и даже оградили блоками, лентами. Выезд возможен только через «Депутатскую».

– По-взрослому решили обезопасить жителей, – шутят местные в комментариях в социальных сетях.

Это действительно нужная мера. Напомним, дорога находится в частной собственности. В середине ноября из-за осадков трасса превратилась в каток (ряд местных сравнили случившееся с игрой в бобслей). Обслуживающая компания не обеспечила покрытие дороги реагентами или другими мерами предосторожности, из-за чего легковой автомобиль, пытавшийся заехать на склон, покатился на припаркованные у микрорайона автомобили. Позднее такой же сценарий повторили еще три машины. В сумме пострадали восемь транспортных средств.

К слову, еще одна «дорога ярости» – спуск на Капитана Шефнера – тоже закрыта до завершения осадков. Проезд перекрыт с 13 часов.

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», в столице Приморья ожидают обильные осадки из снега с дождем, которые продлятся до 4 часов утра 29 ноября. На дорогах города непрерывно работает уборочная техника.

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