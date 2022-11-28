Выяснилось, что появится на центральной площади Владивостока в честь Нового года

Новогоднюю елку и сказочный городок установят, но обойдутся без сцены и гуляний. Из архива. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Столица Приморья встретит Новый год по-прошлогоднему. Администрация Владивостока рассказала о том, как украсят центральную площадь города перед празднованием главного мероприятия страны. Как и предполагалось ранее, приход 2023-го отметят достаточно скромно. О том, что появится на улицах города, сообщило издание «ФедералПресс».

Журналисты выяснили, что главную площадь украсит старая елка, купленная еще при мэре Виталии Веркеенко, он занимал пост главы дальневосточного центра с 2017 по 2018 год. Однако зеленую красавицу теперь сверху украсят белые огни, а снизу – желтые. Новогодний городок тоже не изменится: как и в прошлом году, оборудуют горки и каток, световые инсталляции. Обустраивать праздничные площадки будет Дирекция общественных пространств. Стоит отметить, в прошлом году на такие украшения потратили почти 40 миллионов рублей.

Всего, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», в городе установят елки на десяти городских площадках. Новогоднего салюта не будет, как и сцены. Ее монтаж не понадобится ввиду отмены шумного концерта. Об этом попросил губернатор региона Олег Кожемяко.

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