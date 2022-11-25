Иллюстрация из архива. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке в честь Нового года не запланировано массовых гуляний по рекомендации губернатора края Олега Кожемяко, однако в администрации уточнили адреса, где появятся елки в честь праздника. Одну из зеленых красавиц, несомненно, установят и на центральной площади города, сообщили в мэрии Владивостока.

Первая елка появилась после 20 ноября напротив ТРЦ «Черемушки». Дерево уже украсили новогодними игрушками. Остальные символы праздника появятся на Адмирала Фокина, 23 (в районе общественного пространства), на набережной Спортивной гавани, в сквере Суханова, на концертной площадкой у поликлиники на Вострецова, 4А, на Надибаидзе, 6А, Добровольского, 5А. Также дерево установят в Снеговой Пади на Анны Щетининой, 19.

Без елок не оставят поселок Трудовое и остров Попова (Лермонтова, 81, и Подгорная, 13 соответственно). На Русском острове украшенное в честь Нового года дерево поставят в поселке Подножье, на площадке в районе домов 32-34. Вероятно, собственная новогодняя красавица появится и на кампусе ДВФУ.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, какие мероприятия запланированы на новогодние выходные.

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