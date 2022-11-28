Въезд большегрузного транспорта во Владивосток ограничили из-за осадков и гололеда

Иллюстрация из архива. Фото: Виктория МИНАЕВА

Водителям большегрузного транспорта – фур, грузовиков, тягачей и других автомобилей – запретили въезд во Владивосток. Причина заключается в обильных осадках. Снег с дождем начался в столице Приморья в понедельник, 28 ноября, и сулит опасную гололедицу на дорогах.

– При нарушении данного требования водителю, а также должностному лицу, ответственному за перевозку, и юридическому лицу, владельцу транспорта, грозит административная ответственность за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, – сообщили в краевом ГИБДД.

За нарушение грозит штраф от 1000 до 1500 рублей для физических, на должностных лиц – до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – до ста тысяч рублей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в городе запрещен проезд по спуску на Капитана Шефнера и по склону, ведущему к микрорайону Зеленый Бульвар. Зафиксировано несколько серьезных аварий.

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