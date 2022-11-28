Просто жесть: на острове Русский во Владивостоке перевернулся и сгорел дотла автомобиль

Все, что осталось от горевшего автомобиля. Фото: КП – Владивосток

Жуткое ДТП случилось на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщают местные социальные сети. Известно, что причиной стал гололед. Подробности – в материале «Комсомольской правд – Владивосток».

ЧП произошло на въезде на остров. Очевидцы сообщают, что дорога там сегодня, «как стекло». Оно и понятно – в Приморье бушует непогода, во Владивостоке из-за снега даже перекрыли несколько важных трасс. Но почему автомобилист, ставший героем социальных сетей на ближайшие пару часов, не учел плохие погодные условия – пока неизвестно.

Машина сначала вылетела с трассы в кювет, а после загорелась. По предварительной информации, никто не пострадал. Автомобилисты пытались потушить горящий транспорт своими силами, но все безуспешно – иномарка выгорела дотла. И даже прибывшие на место аварии пожарные не смогли спасти машину.

Редакция «Комсомолки» обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Приморскому краю, мы продолжим следить за развитием событий.

Кроме того, те, кто в данную минуту находятся на месте ДТП, сообщили, что там произошло еще несколько аварий. Последствия, конечно, не такие тяжелые, но приятного тоже мало. Так, например, микроавтобус врезался в столб, автомобиль, принадлежащий таксомоторной компании города, «догнал» другого участника движения на трассе. Все это – последствия непогоды. Именно поэтому автомобилистов просят быть внимательными.

Пробка на выезд с острова Русский. Фото: КП – Владивосток

ОБНОВЛЕНИЕ

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 15:12. Через шесть минут к месту ЧП прибыли пожарные. Автомобиль был полностью охвачен пламенем.

– В результате пожара транспортное средство уничтожено огнем на площади около четырех квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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