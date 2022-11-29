Из-за гололедных явлений передвигаться по Владивостоку пешком почти невозможно

Дорога покрылась ледяной коркой толщиной в несколько сантиметров. Фото: Анна СОБОЛЬ

Осадки, начавшиеся еще в понедельник, 28 ноября, доставили немало проблем всему Владивостоку. Если с автомобилистами, в принципе, все ясно – предполагалось, что им будет труднее всего передвигаться на машинах, то к тому, что и на своих двоих ходить по городу станет сложно, никто был явно не готов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прошедший дождь со снегом и минусовые температуры сделали свое дело: почти весь Владивосток замерз и буквально покрылся ледяной коркой. Ранним утром произошло очень много мелких и серьезных аварий, машины бьются повсеместно, но помимо этого возникла и другая проблема.

Пешеходы тоже ощутили на себе все тяготы непогоды. Тротуары, переходы, дорожки и дворовые территории, куда пока не добрались техника или рабочие, чтобы посыпать полотно, полностью покрылись коркой льда толщиной в несколько сантиметров. Те, кто утром спешили на работу, не смогли дойти без происшествий. Да что там дойти, просто подняться в небольшой подъем оказалось довольно трудной и почти невыполнимой задачей: пешеходы просто скатывались назад, некоторым даже не удавалось устоять на ногах.

Редакция «КП» продолжит следить за развитием событий.

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