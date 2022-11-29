Последствия непогоды до сих пор ликвидируют в Приморье. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Сильный снегопад, который обрушился на приморскую столицу, нанес городу немало урона. Ухудшилось состояние дорог утром 29 ноября. Несмотря на то, что специальные службы ликвидируют последствия непогоды в усиленном режиме и очищают улицы еще с ночи, тротуары, трассы и спуски превратились в буквальном смысле в каток. Подробности – в материале «Комсомолки».

Смекалистые приморцы устали бороться со скользкими тротуарами и нашли выход из сложившейся ситуации: встать на коньки. Такая идея понравилась не только детям, но и взрослым. Они активно делятся кадрами с «катка» в социальных сетях и придумывают новые лайфхаки. Например, кто-то предлагает прицепить изолентой к ботинкам наждачную бумагу, другие находят ржавые ледоходы в шкафах или надевают поверх обуви носки.

Необычными лайфхаками делятся жители Владивостока в социальных сетях. Фото: соцсети.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в школах и детских садах сохраняется режим свободного посещения 29 ноября. Отправлять ли ребенка на занятия – выбор родителя. Кроме того, многие вузы Владивостока позаботились о студентах и перевели их на дистанционное обучение.

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