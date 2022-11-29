Приморский филиал ДРСК работает в режиме повышенной готовности

Остров Русский во Владивостоке. Фото: АО «ДРСК».
Энергетики Приморских электрических сетей уже вторые сутки находятся в режиме повышенной готовности. Это вынужденная мера из-за ухудшения погодных условий. Специалисты контролируют ситуацию на энергообъектах. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».
В пресс-службе ведомства сообщили, что все оборудование по состоянию на 29 ноября работает в штатном режиме. Серьезных технологических нарушений, которые могли бы как-то негативно повлиять на ситуацию, не зафиксировано.
Из-за ввода режима повышенной готовности энергетики филиала подготовили дополнительные силы и средства, чтобы оперативно ликвидировать возможные аварийные ситуации.
– К выполнению работ готовы более 100 бригад, около 130 единиц автомобильной, специальной, тракторной и грузоподъёмной техник, – уточнили в АО «ДРСК».
Также специалисты еще раз попросили жителей Приморья в условиях непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.
Как ранее писала «Комсомолка», жители дальневосточной столицы пожаловались на отключения электричества и отопления, а также и горячей воды. Работы ведутся в усиленном режиме, сообщили в своих официальных telegram-каналах МУПВ ВПЭС и Приморский водоканал.
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