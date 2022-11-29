Прокуратура Приморья проверит сообщения о травмировании 50 владивостокцев из-за гололеда

Гололед сковал город вечером 28 ноября. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Прошедший 29 ноября во Владивостоке «снегодождь» стал очередной своеобразной версией нашумевшего ледяного дождя, который сделал город катком и на треть разрушил осенью 2020 года. Осадки в этот раз не повредили большую часть инфраструктуры, однако жители были вынуждены с опаской ходить по улицам из-за гололеда. Пострадали 50 человек и обратились в травмпункты. Факт заинтересовал прокурора Приморского края Сергея Столярова. Ведомство начало проверку.

Обвинители оценят исполнение законодательства, чтобы (в случае нарушений) привлечь ответственных за неудовлетворительную уборку ото льда. Более того, прокурор Владивостока Иван Иванов совместно с сотрудниками районных прокуратур уже вышли на проверки организации работ по снегоуборке, обработки дорог реагентами. Некоторые нарушения, несмотря на объективные старания управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, выявлены недостатки.

– Проверочные мероприятия продолжаются, по их результатам прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, редакция писала, что пострадали как минимум 50 человек, а трое госпитализированы. А о том, что произошло и как «Владикаток» встретили жители приморской столицы, – в отдельном материале «КП».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.