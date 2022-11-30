«Соллерс» на заводе Mazda во Владивостоке будет выпускать китайские кроссоверы

Cотрудничество стороны прекратили недавно, а сам завод фактически простаивал с мая 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская группа компаний «Соллерс», не так давно разъехавшаяся со своим главным партнером во Владивостоке – японской Mazda, – пролила свет на свои планы. Пустующий завод в столице Приморья загрузят производством машин – аналогов ушедшего из России бренда. Об этом заявила совладелец и заместитель генерального директора ПАО «Соллерс» Зоя Каика.

Руководство рассчитывает на замещение линейки Mazda – речь о популярных CX5, CX9. Вероятно, будущие модели будут версиями китайских кроссоверов. Ранее компания заключила договор о сотрудничестве с китайским концерном Chery. Так или иначе производство запустят во втором квартале 2023 года.

Завод останется российским предприятием и сам будет заниматься дистрибуцией. Напомним, Mazda за 1 евро выкупила долю у отечественного партнера, чтобы иметь возможность вернуться в бизнес в течение трех лет. Работал завод на принципах паритета и был одним из самых успешных международных концернов. Подробнее об этом – в материале «КП».

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