Новогодняя «зимняя феерия» откроется во Владивостоке 1 декабря

А новогодняя елка появится к 25 декабря. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Любой желающий в первый день зимы может посетить новогоднюю выставку «Зимняя феерия» – мероприятие призвано показать таланты учащихся детских художественных школ и отделений школ искусств во Владивостоке. Мероприятие пройдет 1 декабря в зале Приморского краевого драмтеатра молодежи в центре, на Светланской, 15а, сообщили в пресс-службе администрации дальневосточного центра.

Работы посвящены зиме, рождественской сказке или празднованию Нового года: художники должны могли изобразить снежные забавы, новогодние игры, атрибуты сказочного времени. Как рассказали педагоги, для детей это любимое время года, поэтому работы, представленные на выставке, буду красочными и добрыми.

– В декоративных работах представлен и живописный изящный батик, и яркий, сказочный коллаж. Есть объемные и полуобъемные композиции, – отметили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Всего учащиеся создали более 200 различных композиций, из них на суд жюри и зрителей отобрали 65. При этом 30 работ могут стать победителями конкурса, а ребят наградят дипломами, сертификатами в художественный салон.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала о появлении во Владивостоке мозаичных панно в районе двух улиц. Новое украшение подпорных стен расскажет об исторических этапах развития городской архитектуры, а также о местной флоре и фауне, занесенной в Красную Книгу РФ.

Напомним, в честь Нового года во Владивостоке установят зимний городок с катком и горкой. Подробнее о запланированных мероприятиях – в отдельном материале.

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