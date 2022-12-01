Водительский стаж водителя составляет четыре года. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Очередное нарушение ПДД произошло во Владивостоке. Оказался в центре событий халатный водитель автобуса. Сотрудники полиции нашли и наказали злоумышленника. Помогла им в этом видеозапись, которой поделились в социальных сетях неравнодушные жители города, сообщили 1 декабря в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Водительский стаж 53-летнего мужчины составил 4 года, а в 2022 году его ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Однако это не помешало гонщику пересечь двойную сплошную и выехать на встречную полосу. Он подверг жизни людей опасности, когда двигался со стороны улицы Сабанеева в направлении Баляева. Именно в этот момент «герой» попал в объектив одного из участников движения.

Полицейские задержали злоумышленника. На него завели дело за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (часть 4, статья 12.15 КоАП РФ). Теперь нерадивому водителю маршрутки может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

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