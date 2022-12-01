Ущерб составил более 300 тысяч рублей. Фото: МО МВД России «Спасский».

В Приморье полицейские задержали подозреваемого в ограблении ломбарда. Произошло преступление в городе Спасске-Дальнем, а сумма причиненного ущерба составила более 300 тысяч рублей, об этом сообщили 1 декабря в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, что прихрамывающий мужчина с тростью зашел в ломбард, а после сразу же вышел. Очевидно, таким образом злоумышленник пытался осмотреться в здании. Вернулся внутрь он спустя пару минут. Нарушитель подошел к прилавку, резко перепрыгнул через него и начал забирать ювелирные украшения. После этого воришка поспешил скрыться на синем автомобиле.

Сотрудниц ломбарда одолели паника и страх, поэтому вмешиваться в ограбление они не стали, а просто выбежали на улицу. Уже с безопасного расстояния девушки наблюдали за происходящим.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий специалисты уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, однако поймать его удалось в городе Уссурийске. Полицейские изъяли у мужчины большую часть похищенных ювелирных изделий и доставили его в участок, где нарушитель дал признательные показания.

На злоумышленника завели уголовное дело за грабеж, совершенный в крупном размере (пункт «д», часть 2, статья 161 УК РФ). Расследование продолжается, но если вину спассчанина удастся доказать, то ему грозит лишение свободы сроком до семи лет. В настоящее время мужчина заключен под стражу.

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