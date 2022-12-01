Матч «Адмирала» и «Торпедо» прошел 30 ноября во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

Матч «Адмирала» и «Торпедо» прошел 30 ноября во Владивостоке. Спортсмены сразились на льду «Фетисов Арены» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Однако удача в этот день была не на стороне «моряков». Закончилась игра со счетом 2:1 в пользу нижнегородцев.

Следует отметить, что вышел в составе приморской команды Рудольф Червени, который недавно восстановился после травмы. Он сменил Николая Чебыкина в первой тройке нападения. Открыть счет матча удалось «морякам». Филигранным ударом отличился Динар Хамидуллин. Сравнять шансы на победу хоккеисты «Торпедо» смогли лишь за пять минут до конца первого периода. Максим Федотов пустил шайбу мимо Серебрякова Никиты – 1:1.

Сравнять шансы на победу хоккеисты «Торпедо» смогли лишь за пять минут до конца первого периода. Фото: ХК «Адмирал»

Удвоил преимущество команды гостей Егор Виноградов в начале второй двадцатиминутки. Трибуны гудели в надежде, что «Адмирал» реабилитируется. Несмотря на активное нападение, спортсменам не удалось сменить цифры на табло. Итоговый счет 2:1 в пользу «Торпедо». Таким образом, «моряки» прервали серию из семи побед в домашних матчах, сообщили в пресс-службе ХК «Адмирал».

– Я считаю, что был такой хороший, плотный, обоюдоострый хоккей. Две организованные команды играли. С одной стороны, была молодость, скорость, прыть. С другой стороны, опыт, системность, организация. Соперник забил на один гол больше, поэтому и выиграл. Банально наверное, но так и есть. В концовке немного не хватило нам резкости и свежести, – поделился главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Следующие битвы на льду состоятся 5, 7 и 8 декабря. Главным соперником приморских хоккеистов будет хабаровский «Амур».

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