Военный истребитель. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье нашли экипаж потерпевшего крушение истребителя МиГ-31. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

– Предварительно, с летчиками все нормально, – пишет агентство по словам источника.

Корреспондент «КП – Владивосток» побывал в Надеждинском районе. Очевидцы рассказывают, что самолет рухнул в лесу неподалеку от Алексеевки около 17 часов вечера. Других подробностей пока нет.

Напомним, что ранее мы уже писали о том, что МиГ-31 потерпел крушение в Приморье во время учебно-тренировочного полета, который выполнялся без боекомплекта. Истребитель упал в месте, далеком от населенных пунктов. В интернете уже появились видео от очевидцев, которые сняли первые минуты инцидента. На жутких кадрах виден столп черного дыма, который поднялся от разбившегося судна. Снимавшие видео люди обсуждают, что истребитель летел прямо над их домом.

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