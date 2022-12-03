В Приморском океанариуме едва не утонул водолаз

Эдуард Рудковский зацепился за сеть и выронил загубник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморском океанариуме чуть не утонул водолаз в пятницу, 2 декабря. Он запутался в сетях, когда пытался взять кровь у афалины Эмы, сообщает «КП – Владивосток».

– В пятницу по запросу ветеринаров у дельфина – тихоокеанская афалина Эма необходимо было взять анализ крови. Процедура предполагает фиксацию трёхсоткилограммового животного и проведение манипуляций. Под четким руководством тренеров работала водолазная бригада: два обеспечивающих страховку наверху, два страхующих в воде и двое под водой, – рассказали в пресс-службе океанариума.

Эдуард Рудковский зацепился за сеть и выронил загубник. В этот момент страхующий оперативно поднял его, но согласно регламенту водолазных работ в данной ситуации необходимо сообщить в службу скорой медицинской помощи.

Сейчас сотрудник учреждения чувствует себя нормально. Притом воды он все же «нахлебался». Об этом сообщил начальнику водолазного отдела Александру Емельянову дежурный врач. В том числе доктора проверили показатели в динамике Эдуарда.

Напомним, что недавно четвертый в мире по величине резервуаров Приморский океанариум вновь попал в эпицентр обсуждений. На этот раз там скончалось несколько редких и дорогостоящих рыб. Руководство представило причины гибели животных, которые проверил Научно-адаптационный центр

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