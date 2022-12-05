Более 100 нарушений: прокуратура Владивостока озвучила результаты проверки после снегопада

Результаты устранения нарушений контролируются прокуратурой. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура дальневосточной столицы проверила, насколько правильно во Владивостоке борются с последствиями снега и наледи на территории города. К делу привлекались ведомства Первореченского, Первомайского, Советского, Ленинского и Фрунзенского районов. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По итогам проверки специалисты выявили более 100 нарушений, которые связаны с несвоевременной очисткой общественных и придомовых территорий, тротуаров, автомобильных дорог и дворовых проездов. Среди них такие как бездействие некоторых управляющих организаций и органов местного самоуправления: не обеспечили проезд аварийных и специальных служб. Внесено более 95 представлений об устранении нарушений закона, результаты контролируются прокуратурой.

Кроме того, прокуроры вынесли более 10 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях по факту осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Еще более 50 должностных лиц вызвали в прокуратуру для заведения дел об административных правонарушениях.

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