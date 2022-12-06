Дети играют в хоккей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владивостоке начали заливать катки и хоккейные коробки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По данным ведомства, в этом зимнем сезоне в планах подготовить более 70 площадок. 55 из них – на придомовых территориях, еще 17 – на школьных дворах. И, по традиции, покататься на коньках как всегда можно будет в парке имени Сергея Лазо. В первую очередь специалисты зальют те катки, которые расположены с северной стороны зданий – они закрыты от солнца. Ухаживать за льдом весь сезон будут подрядчики. В перечень работ входит подливка воды, а также чистка снега и шуги.

В управлении физической культуры и спорта уточнили, что работы ведутся вечером и будут длиться весь декабрь. Некоторые объекты подготовят только в начале января. Воду для катков берут из ближайших систем водоснабжения, а оплачивается расход из бюджета Владивостока на основе показаний приборов учета.

В несколько этапов заливают лед и муниципальные спортивные школы дальневосточной столицы. Специалисты говорят, что для прочной покрытия нужно не менее 7-8 слоев льда. Пока заливка не завершилась до конца, жителей Владивостока просят не выходить на лед.

– Во-первых, это травмоопасно, так как первые слои не закрывают неровности и грунт, а во-вторых, мешает получить гладкую прочную поверхность, – прокомментировали в администрации города.

В мэрии также отметили, что такие катки пользуются популярностью у местных жителей: с раннего утра и до позднего вечера здесь отдыхают жители и гости краевой столицы, дети занимаются спортом и играют в дворовый хоккей.

Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке:

пр. 100-летия Владивостока, 159-б

ул. Бурачка, 11,13

ул. Волховская, 27

ул. Каплунова, 8

ул. Карбышева, 50/2

ул. Руднева, 1

ул. Сабанеева, 22

ул. Сипягина, 22

ул. Суханова, 4

ул. Хабаровская, 7

ул. Черемуховая, 22

ул. Шепеткова, 25, 27

Камский пер., 16

ул. Карбышева, 16

пр. 100-летия Владивостока, 74

ул. Днепровская, 24

Днепровский переулок, 2

Океанский проспект, 140

ул. Гризодубовой, 63

ул. Сабанеева, 15

ул. Ольховая, 17

ул. 2-я Поселковая, 34

ул. Адмирала Кузнецова, 50

ул. Вилкова, 15а, 15-б

ул. Каштановая, 11

пр. Красного Знамени, 85

ул. Магнитогорская, 18

Океанский пр., 125

ул. Тухачевского, 28

ул. Калинина, 257

ул. Фанзавод, 18

ул. Карьерная, 11

ул. Иртышская, 18

ул. Иртышская, 32

ул. Русская, 99

ул. Борисенко, 96

ул. Щитовая, 27а

ул. Сельская, 5

ул. Тунгусская, 69

пр. Красного Знамени, 133/1

ул. Жигура, 48

ул. 1-я Поселковая, 25

ул. Зои Космодемьянской, 38

ул. Светланская, 197

ул. Артековская, 1

ул. Адм. Кузнецова, 74

ул. Гамарника, 16

ул. Енисейская, 18

ул. Зои Космодемьянской, 12

ул. Невельского, 31

ул. Фадеева, 8а

ул. Хабаровская, 24б

ул. Чапаева, 2

ул. Героев Хасана, 10

ул. Борисенко, 58

Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территории муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:

Океанский пр., 143, гимназия № 2

пр. Красного Знамени, 123, СОШ № 11

ул. Пирогова, 7 СОШ № 16

ул. Амурская, 14 СОШ № 26

ул. 4-я Восточная, 93 СОШ № 37

пр. 100-летия Владивостока, 29а, СОШ № 38

ул. Пацаева, 2, СОШ № 54

ул. Народный пр., 27а, школа № 56

ул. Терешковой, 25, СОШ № 59

ул. Русская, 43, СОШ №60

ул. Бородинская, 7, СОШ №63

п. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48, СОШ № 70

ул. Жигура, 52а, СОШ № 67

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 30, школа №71

ул. Харьковская, 7, СОШ № 74

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, СОШ № 79

ул. Каштановая, 5а, СОШ № 81

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