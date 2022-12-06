Матч прошел во Владивостоке на льду «Фетисов Арены». Фото: ХК «Адмирал»

Яркое и зрелищное сражение произошло в понедельник, 5 декабря, в приморской столице. Боролись за победу «Адмирал» и «Амур» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Однако удача была на стороне хабаровских спортсменов. Они всухую обыграли хозяев льда. О результатах отчитали в пресс-службе «Адмирала».

Больше 5000 зрителей заполонили трибуны «Фетисов Арены», чтобы оценить вечное соперничество Хабаровска и Владивостока. Активное и динамичное начало не помогло командам. Не смотря на различные маневры обоих сторон, открыть счет удалось лишь во втором периоде. Особо отличился Иван Николишин, метнув шайбу между щитков голкипера «моряков».

Боролись за победу спортсмены «Адмирала» и «Амура». Фото: ХК «Адмирал»

Приморские спортсмены пытались сравнять счет матча уже в третьей двадцатимутке. Для этого тренерский штат команды даже снял вратаря. Реализовать большинство не получилось. Удвоил преимущество «Амура» и забил в пустые ворота Сергей Лапин. Несмотря на то, что «Адмирал» перебросал противника в два раза, итоговые цифры на табло гласили – 0:2 в пользу хабаровчан.

– Равный матч. Соперник наказал нас за ошибку, за неправильную смену. Расстраиваться нет времени, послезавтра следующий матч. Разберём игру. Сейчас главное восстановиться и подготовиться, – сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Дать реванш «моряки» смогут уже 7 и 8 декабря. Фото: ХК «Адмирал»

Дать реванш «моряки» смогут уже 7 и 8 декабря.

ПО ТЕМЕ:

Расписание домашних игр хоккейного клуба «Адмирал» в рамках турнира КХЛ 2022-2023 во Владивостоке

«Комсомолка» публикует полное расписание игр «Адмирала», которые пройдут на льду в «Фетисов Арене» (подробнее)

«Адмирал» проиграл «Торпедо» на домашнем матче во Владивостоке

Итогом игры стал счет 2:1 в пользу хоккеистов из Нижнего Новгорода (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создать новогоднее настроение просто. Рассказываем как

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.