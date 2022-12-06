Доставили бойцам тысячи конвертов: как российские солдаты получают письма от родных и школьников

Фото: Александр КОЦ

Российские солдаты сегодня находятся на передовой, в зоне проведения специальной военной операции. Они борются с неонацистской угрозой, и это дело нелегкое. Ласковое и доброе слово способно поддержать моральный дух бойца, вызвать улыбку на усталом лице. Поэтому сюда, на фронт, регулярно доставляют письма и посылки от близких, прямо как во время Великой Отечественной войны. Представители министерства обороны РФ показали и рассказали, в чем заключается задача фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил России, как проходит передача почты. В работе военных почтальонов важно не просто доставить груз в срок, а как можно быстрее, ведь это – весточки из дома.

ЦЕННЫЕ СТРОКИ

Грузовик фельдъегерско-почтовой связи, сопровождаемый бойцами, в том числе и стрелком, въезжает в зону СВО, в его кузове – тысячи посылок и писем, которые отправляют военным из всех регионов России, а это, на минуточку, 89 субъектов. Корреспонденцию доставляют в подразделения, в которых военнослужащие выполняют задачи. Уже там посылки разносят военные почтальоны.

– Наша функция – это доставка почтовых отправлений, бандеролей, писем. Мы принимаем почту, сортируем ее и доставляем в конечный пункт. Лично в руки передает военный почтальон, назначенный командиром подразделения. Буквально на днях мы доставили бойцам около тысячи конвертов, – рассказал начальник обменного пункта Константин.

В начале декабря, например, в Приморье началась новая акция Приморье Zа наших. Иz дома с любоVью!» – неравнодушные жители края делали новогодние открытки для участников СВО и упаковали подарки для бойцов. Совсем скоро праздничные весточки отправятся на фронт.

ЦЕЛЕОБРАЗНО И БЕЗОПАСНО

Связываться с военными лучше именно посредством писем, ведь выходить на связь с помощью мобильных телефонов не целесообразно. Да и бойцы отмечают, что нет ничего ценнее написанных от руки слов поддержки из родного дома.

И тут важно добавить, что российским военнослужащим на передовую пишут письма не только близкие и друзья, но и незнакомые люди, неравнодушные сограждане и даже школьники. Как отмечают в минобороне, для ребят это настоящая школа патриотизма, приобщение к священному долгу.

– Писали, поддерживали, оказывали моральную поддержку, многим это очень сильно помогло. Их слова не прошли просто так, а донесли каждому солдату т, что они ценны… Чувствовал домашнее тепло. Как будто дома, – поделился военнослужащий ВС РФ Иван.

Родственники военнослужащих отправить письма и посылки могут через ближайшее отделение «Почты России». Адрес следующий: (графика – конверт) «103400, город Москва-400, номер воинской части».

Для уточнения номера воинской части можно позвонить в военкомат или прийти туда – сотрудники военного комиссариата все выяснят в короткие сроки. Как добавил начальник УФПС Главного управления связи ВС РФ полковник Андрей Прикня, адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих.

В свою очередь, военнослужащие тоже могут возможность отправить личные письма домой. Для этого каждый военнослужащий обеспечивается почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.

КСТАТИ

В зоне СВО присуствует немало приморцев, многие из которых отправились на передовую в составе добровольческого батальона «Тигр». Военнослужащие недавно начали получать положенные им допвыплаты.

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