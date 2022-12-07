Тушили здание более пяти часов. Фото: КП – Владивосток

Страшный пожар уничтожил популярный чуть ли не во всем мире ресторан паназиатской кухни Zuma во Владивостоке. От здания остались только тлеющие руины. К утру сотрудники МЧС сообщили о ликвидации пожара. Все, что известно к этому часу, – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В ведомстве сообщили, что происшествию присвоен второй ранг сложности. Погибших и пострадавших нет. Начальник службы пожаротушения ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю Денис Бекиров рассказал, в чем заключалась сложность.

– Здание было обшито металлосайдингом. Огонь стремительно распространялся по пустотам и за считанные минуты охватил большую часть здания. Нам пришлось вручную вскрывать обшивку и кровлю здания, чтобы добраться до очагов пожара.

Все, что осталось от шикарного ресторана. Фото: КП – Владивосток

Причины пожара теперь предстоит установить дознавателям МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории – проводится доследственная проверка.

В МЧС также уточнили, что число людей, занимавшихся тушением, возросло до 72 человек. Также были задействованы 16 единиц техники и две автолестницы.

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