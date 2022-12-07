Ресторан Zuma рассказал, как быть тем, кто хотел встретить вместе с ними новогодние праздники

Ресторан сгорел в ночь на 7 декабря. Фото: Милана СОКОЛ

7 декабря новость о пожаре в самом известном ресторане Владивостока повергла в шок всех, кто живет или хотя бы раз был в Приморской столице. Zuma не просто ресторан, это целая история, которая, навсегда останется в памяти каждого приморца. Даже в такие трудные времена команда некогда визитной карточки города не оставляет своих гостей. Корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали, как быть тем посетителям, которые хотели встретить в заведении новогодние праздники.

– На сайте ресторана и караоке указаны контакты, по ним можно позвонить, мы ответим на все вопросы, которые касаются возврата средств.

Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с командой ресторана Zuma по номеру +7 924 002 24 64

Контакт для связи с Zumaoke +7 924 244 83 67

Напомним, крупный пожар произошел минувшей ночью во Владивостоке. Огонь тушили около пяти часов, но спасти здание не удалось – помещение выгорело полностью. В этот момент ресторан был уже закрыт для гостей, никто не пострадал, сотрудники успели покинуть здание.

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