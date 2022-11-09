Спортсмены из Владивостока завоевали больше 60 медалей на крупных соревнованиях

Ребята показали отличную подготовку и завоевали 66 медалей. Фото: федерация кудо

Турнир памяти Героя Советского Союза, лейтенанта Михаила Крыгина прошел во Владивостоке. Несмотря на то что участвовали в нем сильнейшие кудоисты Дальнего Востока, спортсмены приморской столицы отличились. Они заработали 66 медалей, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Собрались на одной площадке лучшие представители школ кудо из Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области, а также Амурской и Сахалинской областей. На соревнованиях они продемонстрировали не только свою подготовку и спортивные навыки, но и волю к победе.

Сборную команду организовали по итогам краевого турнира. В нее вошли 39 парней из Владивостока.

В состав сборной команды вошли 39 спортсменов Владивостока. Фото: федерация кудо

– Наши ребята показали отличную подготовку и завоевали 66 медалей: 23 золотых, 15 серебряных и 28 бронзовых. Пожелаем парням крепости духа, силы воли и ярких побед на предстоящем общероссийском турнире, – отметили в федерации кудо.

Следующим этапом в жизни спортсменов станет первенство России. Они с гордостью представят регион на нем.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ прошли в акватории озера Теплое. Сразились за Кубок губернатора края лучшие гребцы Приморья и Беларуси.

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