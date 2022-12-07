Делиниаторы установят еще на двух участках во Владивостоке

Это поможет снизить риск возникновения ДТП. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке делиниаторы появятся еще на двух аварийных участках. Речь идет о дороге рядом с остановкой «Покровский парк» и выезде с улицы Светланской на Новоивановскую в районе магазина «Бубль-гум». Рассказываем, к чему стоит подготовиться водителям.

На сложном участке в районе остановки «Покровский парк» делиниаторы отделят островок безопасности и поворот к остановке. Это позволит автолюбителям двигаться в пределах своей полосы, и они будут занимать правильное положение при повороте.

В Центре организации дорожного движения Владивостока отметили, что установка делиниаторов позволит повысить безопасность, упорядочить движение и сделать его максимально понятным для водителей.

Автомобилисты смогут повернуть с Океанского проспекта (при движении с остановки «Дальпресс») на улицу Октябрьскую (к Краевой станции переливания крови только с крайней правой полосы. Если же водитель планирует проехать дальше и повернуть в переулок Павленко к остановке «Покровский парк», сделать это можно будет с обеих полос.

Что касается магазина «Бубль-гум», здесь делиниаторы будут отделять крайнюю левую полосу, это поможет автолюбителям безопасно выезжать со Светланской.

Выезд с улице Светланской на Новоивановскую в районе магазина «Бубль-гум». Фото: Администрация Владивостока

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке на участке в районе Партизанского проспекта запретили парковку, а также установили делиниаторы. Искусственные бордюры помогают расширить пешеходную зону, повышают видимость для водителей и снижают риск возникновения ДТП.

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