«Адмирал» второй раз подряд проиграл «Амуру»

Взять реванш за поражение дома «Адмиралу» не удалось. Фото: ХК «Адмирал»

«Адмирал» и «Амур» сразились на льду «Платинум Арены» 7 декабря в Хабаровске. Дальневосточное дерби прошло в рамках Континентальной хоккейной лиги. Взять реванш за поражение дома «морякам» не удалось. Итоговые цифры на табло гласили 2:3 в пользу соперника, сообщили в пресс-службе «Адмирала».

«Распечатать» ворота первыми удалось «Амуру», вывел команду вперед Станислав Бочаров. Счастье было недолгим, уже во втором периоде «Адмирал» не только сравнял счет, но и удвоил преимущество. Особо отличились Александр Горшков и Рудольф Червени. Сильнейшее противостояние и счет 2:1 в пользу приморской команды.

Матч прошел 7 декабря в Хабаровске. Фото: ХК «Адмирал»

Непростым для «Адмирала» выдался третий период: много опасных моментов, но Никита Серебряков твердо держал оборону. Однако удача была на стороне хабаровских спортсменов. Незадолго до финального свистка, тренер «Амура» снял вратаря. Воспользоваться ситуацией и пустить шайбу в пустые ворота у «моряков» не вышло, все обернулось иначе. Гол забил Иван Николишин, а игра плавно перешла в овертайм.

Голкипер «Адмирала» твердо держал оборону. Фото: ХК «Адмирал»

В дополнительном периоде первыми забили хозяева, поставив точку в матче. Пустил шайбу в ворота гостей Никита Гребенкин. Итоговый счет 2:3 в пользу хабаровчан, несмотря на сильную игру приморцев.

Следующий мачт «Адмирала» и «Амура» пройдет 8 декабря в Хабаровске.

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