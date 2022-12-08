Нарушитель представился сотрудником правопорядка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Большого Камня стал жертвой мошенников. Он обратился в отделение полиции с заявлением, в котором рассказал, что перевел злоумышленнику почти 4,5 миллиона рублей. Для того, чтобы выплатить ложный кредит, мужчина взял займы в пяти банках города, сообщили 8 декабря в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, что аферист позвонил своей жертве на мобильный телефон и представился сотрудником полиции. Неизвестный рассказал, что на потерпевшего «мошенники» оформили кредит. Для того, чтобы погасить его, он посоветовал 50-летнему приморцу взять кредиты в других банках.

Поверив злоумышленнику, доверчивый мужчина обратился в пять разных банков и оформил на себя займы на различные суммы. После этого, следуя рекомендациям звонившего, через банкоматы в городе перевел деньги на указанный им счёт.

Осознал, что его обманули, пострадавший спустя некоторое время. Общая сумма ущерба составила 4 миллиона 420 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере (часть 4, статья 159 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника.

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