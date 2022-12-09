С днем рождения, Чукотка: какие праздничные мероприятия запланированы в округе

Массовые тематические мероприятия пройдут на Чукотке в честь образования округа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Годовщину со дня образования Чукотского округа отметят 9 и 10 декабря во всех муниципалитетах. Большое количество спортивных и культурных мероприятий не только порадует местных жителей, но и подарит им незабываемые воспоминания. Подробности в материале «Комсомольской правды».

В пресс-службе Чукотского автономного округа сообщили, что массовые спортивные события пройдут в различных городских округах: Провиденском, Эгвекинот, Певек. Дети и взрослые смогут поучаствовать в спортивных соревнованиях по волейболу, баскетболу, северному многоборью и так далее.

Состоятся состязания по национальным видам спорта и на свежем воздухе. Например, «Чукотские старты» и «Спортивная семья – здоровая Чукотка!». Жители Билибинского района отметят праздник национальными играми, хоккеем с мячом и эстафетами на санях «Чукотские упряжки».

Кроме того, в библиотеках округа откроются необычные тематические фотовыставки и экспозиции, которые отобразят природу, самобытность и особенности Чукотки. Не останутся без внимания и школы. Педагоги поговорят с ребятами об их маленькой Родине на линейках и классных часах.

В Музейном Центре «Наследие Чукотки» в Анадыре 9 декабря пройдет презентация произведений лауреатов ХIV Открытого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии имени Юрия Рытхэу. Начнется мероприятие в 17:30 часов, а уже 10 декабря в 14:30 откроется выставка-презентация художественного фильма «След росомахи», снятого по повести Юрия Рытхэу. Выставка с показом фильма продлится до 25 января 2023 года.

Ко дню образования Чукотского автономного округа приурочены и праздничные концерты. В домах культуры пройдут праздничные программы, вечера отдыха и выступления национальных ансамблей.

СПРАВКА: Юрий Сергеевич Рытхэу- советский, российский и чукотский писатель, переводчик. Писал на чукотском и русском языках. Все произведения Юрия Рытхэу связаны с жизнью представителей его народа — чукчей.

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