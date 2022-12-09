Скандально известная франшиза вновь открылась во Владивостоке

На данный момент во Владивостоке компания работает только на доставку. Фото: Юлия ДУГИНА

В конце 2021 года жители Владивостока попрощались со скандально известной франшизой «Ёбидоёби». Однако, когда закрывали филиалы, сооснователь компании заявил, что они обязательно вернутся. И вот спустя год обещание выполнено. Новый пункт без самовывоза открылся по адресу: Крылова, 10, неподалеку от ВВГУ на Гоголя.

На данный момент во Владивостоке компания работает только на доставку, в помещении на Крылова нет такой услуги, как самовывоз, посадочных мест – тоже. Однако, жителей города это особо не смущало, всем было интересно попробовать наборы роллов с виртуозными и забавными названиями. Например, «Чпо Ки», «Куни Ли», «Си Сяке» и так далее.

Но почему год назад франшиза все-таки ушла из Приморской столицы? Причина закрытия – ошибки в управлении: отсутствие фокуса на проекте из-за проблем в другом бизнесе, несвоевременное увеличение количества точек и медленная доставка, из-за которой клиенты не хотели возвращаться. Приморцы готовы сделать тест-драйв и проверить, как компания поработала над ошибками.

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