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9 декабря 2022 5:22

Скандально известная франшиза вновь открылась во Владивостоке

Сеть с вызывающим маркетингом расположилась неподалеку от университета на Гоголя
Максим ГРУЗОВ
На данный момент во Владивостоке компания работает только на доставку.

На данный момент во Владивостоке компания работает только на доставку.

Фото: Юлия ДУГИНА

В конце 2021 года жители Владивостока попрощались со скандально известной франшизой «Ёбидоёби». Однако, когда закрывали филиалы, сооснователь компании заявил, что они обязательно вернутся. И вот спустя год обещание выполнено. Новый пункт без самовывоза открылся по адресу: Крылова, 10, неподалеку от ВВГУ на Гоголя.

На данный момент во Владивостоке компания работает только на доставку, в помещении на Крылова нет такой услуги, как самовывоз, посадочных мест – тоже. Однако, жителей города это особо не смущало, всем было интересно попробовать наборы роллов с виртуозными и забавными названиями. Например, «Чпо Ки», «Куни Ли», «Си Сяке» и так далее.

Но почему год назад франшиза все-таки ушла из Приморской столицы? Причина закрытия – ошибки в управлении: отсутствие фокуса на проекте из-за проблем в другом бизнесе, несвоевременное увеличение количества точек и медленная доставка, из-за которой клиенты не хотели возвращаться. Приморцы готовы сделать тест-драйв и проверить, как компания поработала над ошибками.

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