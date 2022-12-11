Мошенники из Амурской области обчистили кошельки пенсионеров со всего Дальнего Востока

Трех молодых жителей Амурской области, подозреваемых в крупном мошенничестве, задержали силовики. Фото: принтскрин видео.

Трех молодых амурчан из города Белогорск задержали полицейские – силовики ворвались в жилье подозреваемых, уложили лицом в пол и увели в наручниках. Парни 2003 года рождения подозреваются в ряде преступлений – они обманом развели пенсионеров почти на 1 миллион рублей. Подробности рассказали в УМВД России по Амурской области.

Все началось в августе-сентябре этого года, когда в полицию Благовещенска и Белогорска стали обращаться пожилые люди. Их всех надули по одной схеме: неизвестные звонили пенсионерам и представлялись их родными, которые якобы попали в серьезные аварии. В ДТП, по словам аферистов, пострадали люди, и чтобы их не привлекли к уголовной ответственности, им нужна крупная сумма денег. Пожилые люди без раздумий соглашались, и тогда к ним наведывались злоумышленники. Нечистые на руку парни забирали деньги и делили их между соучастниками.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают молодых людей минимум в восьми подобных преступлениях в Амурской области, а также ряде аналогичных эпизодов в Хабаровске и Владивостоке.

За свою короткую «карьеру» мошенники наворовали почти на 1 миллион рублей. В отношении них заведены уголовные дела по статье о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Согласно кодексу, если вина парней будет доказана, то они должны будут или выплатить штраф до 300 тысяч рублей, или же отправятся за решетку на срок до пяти лет.

Пока полицейские продолжают уточнять все обстоятельства (новые эпизоды, имена соучастников), двое аферистов находятся в СИЗО, а третий – под подпиской о невыезде.

Напомним, что в дальневосточной столице и «своих» преступников хватает – неизвестные звонят от имени мэра и пытаются развести людей на деньги. Городская администрация просит жителей быть внимательней. Подобные истории, увы, не редкость. Известно много случаев, когда поверившие в себя мошенники представляются сотрудниками различных ведомств, например, прокуратуры. Но итог у всех один – «уголовка».

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