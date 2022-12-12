Снегопад начнется во Владивостоке 12 декабря после полудня.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Очередной снегопад во Владивостоке может стать причиной отмены занятий в школах. При ухудшении погоды 12 декабря те дети, которые учатся со второй смены, могут пропустить уроки и наблюдать за снежным «апокалипсисом» через окно, об этом сообщили в администрации приморской столицы.
– При условии, если погодные условия ухудшатся, то уроки для второй смены объявляются свободными для посещения. Всю дополнительную информацию управление образования при необходимости направит руководству школ, – рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока.
По прогнозам синоптиков, снег начнется в понедельник, 12 декабря, после полудня, а продлится аж до трех ночи вторника, 13 декабря. Пик снегопада ориентировочно наступит с 18 до 23 часов.
Напомним, «Комсомолка» писала, что пропуск занятий в школах 12 декабря не будет считаться прогулом. Плохая погода также станет настоящей преградой для автомобилистов, поэтому водителям рекомендуют отказаться от поездок на машинах и пересесть на общественный транспорт.
Обо всех нарушениях в жизнедеятельности города следует сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333.
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