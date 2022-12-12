Некоторые любители рыбалки уже успели попасть в мокрую ловушку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый автомобиль провалился под лед в Приморье в районе Тавричанского лимана. Видеозапись с происшествием появилась в социальной сети, сообщает «КП – Владивосток». Также на камеры очевидцев попали и другие претенденты на премию Дарвина.

Судя по видео, опубликованном в Telegram-канале «Трепанг ДВ», машина не успела полностью уйти под воду, когда ее заметили. В какое время случился инцидент – неизвестно. Возможно, это было утро понедельника, 12 декабря, либо вовсе – выходной.

– Первый пошел. Уже плюхнулся. Не вижу, что за тачка – «Субарик» или что там… Может, с утра, может, ночью – неясно, – комментирует очевидец.

Скорее всего, это совсем не первый прецедент. Кадры с сорвиголовами, выехавшими на водоем, в последнее время часто публикуются в сети. Не исключено, что некоторые любители рыбалки уже успели попасть в мокрую ловушку.

Так, например, несколько мужчин вытащили владельца медали «Слабоумие и навага» под мостом на одной из приморских рек. «Тяжелый», – говорит, пытаясь отдышаться, один из спасателей, указывая на идущего впереди мокрого авантюриста.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:59:

Сегодня в социальных сетях распространилось видео, где легковой автомобиль провалился под лёд предположительно в районе Тавричанского лимана. В ходе проверки сообщения было установлено, что недалеко от устья реки Раздольная в заливе Тихая лагуна в Надеждинском районе произошел частичный провал автомобиля под лед. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, – сообщили в МЧС Приморья.

Там же добавили, что в настоящее время в крае идет процесс ледостава. Выход и выезд на лед категорически запрещен и может стать смертельным. Официально отрытых ледовых переправ нет.

К слову, во Владивостоке официально запретили выход на лед. Постановление опубликовали на сайте городской администрации. Таким образом, посещать водные объекты ГО в зимний период до 31 декабря 2022-го и с 1 марта 2023 годы стало противозаконным.

Отметим, в крае действуют установленные региональным законом № 44 штрафы: за выход на лед – от 100 до 500 рублей. За выезд на лед на автомобилях - от 1000 до 3000 рублей. Выезд на лёд для должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей; для юридических лиц – от 20000 до 50000 тысяч рублей.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, как рыболовы вышли покорять недавно затвердевшие реки и акватории. Одного из них заметили под Владивостоком, а второго – на Раздольной, когда он покорял ее на мотоцикле. В том числе мы рассказывали о других инцидентах на льду.

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