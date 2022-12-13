Прокуроры Владивостока в очередной раз нашли недостатки в уборке после снегопада

Специалисты подсчитают общее количество нарушений. Фото: пресс-служба прокуратуры Приморья

Прокуратура Владивостока вышла на проверку районов города с целью узнать, хорошо ли провели очистку последствий минувшего снегопада. Результаты в очередной раз не впечатлили надзорное ведомство, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу органа.

– По результатам выездов выявлены недостатки в организации работ по снегоуборке, обработке дорожной поверхности противогололедными материалами, а также недостаточность мер, принимаемых к стабилизации дорожной ситуации.

Проверки продолжатся. В случае нужды прокуроры примут меры и привлекут главных по уборке снега к административной ответственности.

Напомним, надзорное ведомство регулярно выявляет десятки нарушений после снегопада во Владивостоке. В начале декабря среди главных проблем отметили бездействие некоторых управляющих организаций и органов местного самоуправления: не обеспечили проезд аварийных и специальных служб. Внесено более 95 представлений об устранении нарушений закона, результаты контролируются прокуратурой.

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