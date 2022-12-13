Во Владивостоке переменная облачность. Фото: Александр Хитров.

Во вторник, 13 декабря, в центральных районах Приморья возможен небольшой снег. Водителям следует быть внимательнее, ведь на дорогах гололедица и накат после минувшего циклона. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура +2…-9°C, сообщает Примгидромет.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный сильный, а температура -3…-5°C. К вечеру ожидается понижение температуры до -8…-10°C.

Подобная ситуация будет наблюдаться и в Уссурийске: переменная облачность, без осадков и гололед. Умеренный ветер во второй половине дня станет сильным. Температура 0…-2°C, а вечером до -8…-10°C.

В Находке осадков не ожидается, но на дорогах города гололедица. Северо-западный ветер усилится после обеда, а температура воздуха 0…+2°C. Вечером до -7…-9°C.

Напомним, «Комсомолка» предупреждала об ударе стихии в понедельник, 12 декабря. Снегопад и сильный ветер стали причиной отмены уроков в школах и сокращенного рабочего дня на работе. Дорожные службы переведены в круглосуточный режим работы, а на опасных участках дежурит специальная техника.

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