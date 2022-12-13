Температура воздуха ночью -10…-15°C, на севере края -30…-35°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозам синоптиков, вечером в среду, 14 декабря, к берегам Камчатки подойдет охотоморский циклон. Попадут под его действие Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округи, а также Елизовский, Усть-Большерецкий, Соболевский, Мильковский, Усть-Камчатский, Карагинский муниципальные районы. Именно поэтому сильнейший снегопад, метель и ветер до 30 метров в секунду будут наблюдаться в различных частях края в течение нескольких дней, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Продолжатся неблагоприятные погодные условия ночью и днем 15 декабря. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Мильковском, Усть-Камчатском и Карагинском муниципальных районах. В Усть-Большерецком и Соболевском районах прогнозируется штормовой ветер силой до 25-30 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10…-15°C, на севере края -30…-35°C.

Облачная погода, мокрый снег, сильные и порывистые ветра сохранятся 16 и 17 декабря. Местами метель, а на дорогах гололедица. Водителям следует быть внимательнее и воздержаться от поездок на личном транспорте.

Спасатели предупреждают о возможных нарушениях в системе энергоснабжения, осложнении обстановки на дорогах, срыве слабоукрепленной кровли и обшивке зданий, падении деревьев и так далее. Помимо этого, повышена вероятность пропажи, травмирования и гибели людей вне населённых пунктов, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы, переезды между населёнными пунктами.

Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий и минимизации возможных последствий.

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией. Берегите себя и своих близких. В случае опасности необходимо звонить на номер службы спасения: со стационарных телефонов — «01», с мобильных — «101». Единый номер вызова всех экстренных служб — «112». По нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона.

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