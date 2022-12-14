Подробностями с редакцией поделился центр «Мой бизнес». Фото: Петр Корко/Правительство Приморья.

Уже совсем скоро на улице Адмирала Фокина в приморской столице развернется новогодняя ярмарка «Сделано в Приморье. Снежные истории». Жители и гости города смогут приобрести различные продукты, которые помогут украсить праздничный стол. Но торжественное открытие 16 числа в 18:00. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в центре «Мой бизнес», программа обещает быть насыщенной.

Во время открытия перед гостями с приветственным словом выступят генеральный директор центра Андрей Шевченко, министр экономического развития Приморья Андрей Блохин.

Мастер-классов не будет, зато ожидаются два конкурса. Первый точно понравится юным владивостокцам, ведь он посвящен детским рисункам. А для участия во втором жители и гости должны написать новогодние пожелания и повесить их на елку, судьи выберут лучшие из них и в качестве приза вручат подарочные сертификаты на покупку товаров ручной работы от мастеров.

Теперь подробно поговорим о торговых точках. Гостей ярмарки ждут павильоны с горячими напитками, медом и чаем, рыбой, десертами и теплыми носками. Также есть палатка и для местных самозанятых мастеров, у которых можно будет приобрести изделия ручной работы. Кстати, именно здесь можно будет принять участие в конкурсах, а также поговорить об искусстве и сделать памятные фотографии.

Работать ярмарка будет с 10 утра до 19 вечера.

Как добавили в «Моем бизнесе», пышные мероприятия не ожидаются, в основном активности проходят летом, когда тепло.

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