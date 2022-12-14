Туристам следует воздержать от походов в горы и к подножиям вулканов, а также соблюдать меры безопасности. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Сильнейший удар стихии ожидается на Камчатке с 14 по 17 декабря 2022 года. Охотономорский циклон подойдет к побережью края 14 декабря. Несколько дней снегопады, ветер до 30 метров в секунду и волны высотой до 10 метров будут терроризировать местных жителей. Помимо всего этого, в крае объявлена повышенная опасность схода лавин со склонов вулканов и сопок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Специалисты прогнозируют массовый сход снежных масс в период с 15 по 17 декабря включительно. Опасность объявлена на территориях Петропавлоск-Камчатского, Елозовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Подобная ситуация будет наблюдаться на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

Спасатели рекомендуют воздержаться от приближения лавиноопасных склонов туристам, спортсменам, охотникам и так далее. Родителям следует бдительнее следить за местонахождением своих детей, а также объяснить им, чем опасны игры у подножия сопок и вулканов.

Напоминаем, единый номер вызова всех экстренных служб — «112», по нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона.

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