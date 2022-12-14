Опасное явление продлится больше суток. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Синоптики предупреждали об охотоморском циклоне, который подойдет к берегам Камчатки вечером в среду, 14 декабря, и продлится в течение нескольких дней. Помимо сильнейшего снегопада и ветра до 30 метров в секунду, в многих районах прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-10 метров, рассказали в Камчатском УГМС. Специалисты просят местное население соблюдать меры безопасности и напоминают номера службы спасения.

Ожидается начало шторма утром 15 декабря на восточном побережье края около Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского района. Уже днем явление распространится в Берингово море и станет угрозой для жителей Усть-Камчатского и Алеутского районов. К вечеру шторм достигнет Карагинского и Олюторского районов. Опасное явление сохранится до середины дня 16 декабря.

Несмотря на то, что населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет, спасатели уже готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В ведомстве отметили, что, исходя из многолетних наблюдений, в период опасного явления в указанных районах повышена вероятность аварий и повреждений на судах с возможными нефтеразливами, которые могут стать экологической катастрофой в прибрежных акваториях. Специалисты настоятельно рекомендуют руководителям судоходных компаний соблюдать правила судовождения и принять меры повышенной предосторожности.

Напомним, если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих необходимо звонить на номер службы спасения: со стационарных телефонов — «01», с мобильных — «101».

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