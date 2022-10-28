Три способа – постаматы, приложение и СМС-сообщения. Фото: Администрация Владивостока

В «Цифровом Приморье» рассказали, какими способами можно оплатить парковку во Владивостоке. Для этого можно использовать три способа – постаматы, приложение и СМС-сообщения. Подробности «КП» узнала от городской администрации.

В первом случае можно использовать постаматы. 37 устройств еще весной установили в приморской столице. Чтобы внести деньги необходимо нажать на любую кнопку, выбрать вид ТС (мотоцикл, легковой или грузовой авто), ввести его номер и код региона, нажать «Подтвердить», выбрать количество часов, затем оплатить картой или отсканировать QR-код через телефон. Постамат выдаст талон, а на экране появится чек об оплате.

Выбрав второй способ, нужно скачать приложение «Цифровое Приморье» на смартфон, зайти в раздел «Парковки Владивостока», (доступно с 20 ноября), выбрать нужную зону и оплатить парковку. Утилита позволяет также продлить время стоянки.

Третий способ - использовать СМС. Можно отправить сообщение на номер 7522. Нужно указать тарифную зону, тип и госномер авто и длительность парковки.

Платные парковки заработают на улицах приморской столицы уже 25 ноября. Время бесплатного ожидания составит 15 минут, в этот промежуток нужно успеть оплатить место или его покинуть. Во Владивостоке появится 3 тысячи машиномест, а стоимость одно часа будет варьироваться в зависимости от участка - от 35 до 100 рублей в час. Адреса мы уже называли в отдельном материале. В первую очередь изменения коснутся центральной части города.

До конца октября в рамках большог Владивостоке нанесут разметку для выделенных полос общественного транспорта, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Маршрут начнется на переулке Павленко, в районе Покровского парка, пройдет по Алеутской, Светланской и Океанскому проспекту и вернется на переулок. В том числе на «кольце» установят специальные знаки, запрещающие на ней стоянку и остановку.

Стоит отметить, что использование парковочные места входят в большой комплекс мер по организации достойной системы передвижения по Владивостоку. До конца октября в центре приморской столицы также нанесут разметку для выделенных полос общественного транспорта, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Маршрут начнется на переулке Павленко, в районе Покровского парка, пройдет по Алеутской, Светланской и Океанскому проспекту и вернется на переулок. В том числе на «кольце» установят специальные знаки, запрещающие на ней стоянку и остановку.

Специалисты отмечают, что нововведение играет большую роль, в частности, когда дороги станут свободнее, владельцы личных авто обратят внимание на автобусы, как на более привлекательный вид транспорта. В городе продолжается обустройство выделенных полос для общественного транспорта. Недавно появилась схема движения с учетом нововведения.

Директор Центр организации дорожного движения Владивостока Александр Гревцев рассказал, что движение по полосам будет круглосуточно регулироваться и даже вне времени работы маршрутных ТС – ночью. Фиксацией нарушителей займутся камеры, которые установят как вдоль дорог, так и на автобусах. За выезд на полосу водителю грозит штраф в размере 1500.

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