В 2023 году во Владивостоке отреставрируют памятники культурного наследия

В 2023 году обновят три памятника. Фото: "КП" Архив

Уже известно, какие изменения затронут Владивосток в 2023 году. Вице-мэр Дарья Стегний рассказала, что в городе отреставрируют памятники Борцам за власть Советам, адмиралу Невельскому и Василию Блюхеру.

Вице-мэр отметила, что местные жители не раз отправляли запросы в мэрию по поводу состояния бюста маршала Блюхера, их услышали. Стоит отметить, что помимо полюбившихся гостям и жителям города объектов культуры периодически появляются новые. Так, например, в одном из скверов Владивостока теперь на лавочке сидит путешественник Владимир Арсеньев. Также в этом году отреставрировали могилу путешественника на Морском кладбище.

Напомним, в сентябре этого года в торжественной обстановке во Владивостоке открыли еще один памятник известному исследователю и писателю Владимиру Арсеньеву. Девятиметровую бронзовую статую установили в сквере в районе фуникулера в честь 150-летия этнографа, а подарил ее центр «Амурский тигр».

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