Шаманскими танцами во Владивостоке открыли долгожданный памятник Владимиру Арсеньеву

Статую открыли в честь 150-летия со дня рождения этнографа. Фото: Юлия ДУГИНА

В торжественной обстановке во Владивостоке открыли второй памятник известному исследователю и писателю Владимиру Арсеньеву. Девятиметровую бронзовую статую установили в сквере в районе фуникулера в честь 150-летия этнографа, а подарил ее центр «Амурский тигр».

Началось мероприятие с необычного, но завораживающего шаманского выступления, которое длилось 2-3 минуты. Присутствующие послушали игру на настоящих барабанах, а также посмотрели на танцы в красивых нарядах.

После небольшого шоу, перед гостями выступил председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, который отметил, что открытие памятника – важное для Владивостока событие, ведь оно посвящено человеку, который всю свою жизнь посвятил изучению Дальнего Востока.

Жители Владивостока решили не пропускать такое значимое событие. Фото: Юлия ДУГИНА

После приветственных речей настал тот самый момент, которого все так ждали еще с августа: под торжественную музыку губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава Владивостока Константин Шестаков и Константин Чуйченко стянули со статуи ткань. Теперь можно официально заявить – памятник Владимиру Арсеньеву открыт.

Мероприятие посетили мэр Владивостока и глава Приморского края. Фото: Юлия ДУГИНА

Кстати, на территории сквера не только установили статую, но и отремонтировали дорожки, в подземных переходах обновили систему освещения, стены покрыли графикой.

Напомним, что это второй по счету памятник, который открыли во Владивостоке в честь этнографа. 9 сентября первую статую открыли в сквере музейно-выставочного центра Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Кстати, у нее есть своя история, о которой вы можете почитать в нашем материале.

В честь 150-летия не только открывают памятники исследователю. Так, во Владивостоке одной из школ присвоили его имя, а в Арсеньеве на сопке Увальная открыли новую видовую площадку.

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