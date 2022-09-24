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24 сентября 2022 10:11

Шаманскими танцами во Владивостоке открыли долгожданный памятник Владимиру Арсеньеву

Девятиметровая статуя украсила сквер в районе фуникулера
Павел САХАРОВСКИЙ
Статую открыли в честь 150-летия со дня рождения этнографа.

Статую открыли в честь 150-летия со дня рождения этнографа.

Фото: Юлия ДУГИНА

В торжественной обстановке во Владивостоке открыли второй памятник известному исследователю и писателю Владимиру Арсеньеву. Девятиметровую бронзовую статую установили в сквере в районе фуникулера в честь 150-летия этнографа, а подарил ее центр «Амурский тигр».

Началось мероприятие с необычного, но завораживающего шаманского выступления, которое длилось 2-3 минуты. Присутствующие послушали игру на настоящих барабанах, а также посмотрели на танцы в красивых нарядах.

После небольшого шоу, перед гостями выступил председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, который отметил, что открытие памятника – важное для Владивостока событие, ведь оно посвящено человеку, который всю свою жизнь посвятил изучению Дальнего Востока.

Жители Владивостока решили не пропускать такое значимое событие.

Жители Владивостока решили не пропускать такое значимое событие.

Фото: Юлия ДУГИНА

После приветственных речей настал тот самый момент, которого все так ждали еще с августа: под торжественную музыку губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава Владивостока Константин Шестаков и Константин Чуйченко стянули со статуи ткань. Теперь можно официально заявить – памятник Владимиру Арсеньеву открыт.

Мероприятие посетили мэр Владивостока и глава Приморского края.

Мероприятие посетили мэр Владивостока и глава Приморского края.

Фото: Юлия ДУГИНА

Кстати, на территории сквера не только установили статую, но и отремонтировали дорожки, в подземных переходах обновили систему освещения, стены покрыли графикой.

Напомним, что это второй по счету памятник, который открыли во Владивостоке в честь этнографа. 9 сентября первую статую открыли в сквере музейно-выставочного центра Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Кстати, у нее есть своя история, о которой вы можете почитать в нашем материале.

В честь 150-летия не только открывают памятники исследователю. Так, во Владивостоке одной из школ присвоили его имя, а в Арсеньеве на сопке Увальная открыли новую видовую площадку.

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