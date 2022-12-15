Приморский матрос умер на работе из-за нарушения техники безопасности

Случилась трагедия 10 марта 2022 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье окончено расследование уголовного дела по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 2, статья 143 УК РФ). Обвиняется в совершении преступления мастер добычи среднего добывающего судна «Рифер», сообщили 15 декабря в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

По версии следствия, ЧП случилось 10 марта 2022 года в акватории Охотского моря. Обвиняемый и двое матросов добывали водные биологические ресурсы и перемещали груз с помощью специальной лебедки. Через некоторое время мужчина нарушил технику безопасности и оставил матросов без присмотра. В результате этого, один из моряков допустил чрезмерное натяжение стропы лебедки, после чего произошел ее обрыв. Парень был смертельно травмирован оторванным канифас-блоком.

Мужчина признал свою вину, но определять его судьбу теперь предстоит суду.

ПО ТЕМЕ:

Следком Приморья раскрыл шокирующие детали истязания матросов, их использовали как рабов

Члены ОПГ в Приморье пойдут под суд за пытки и истязания матросов-рыбопереработчиков (подробнее)

Страшное ЧП произошло на рыболовном судне в акватории Охотского моря

Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дед Мороз бы позавидовал. Скорость доставки подарков удивит даже скептиков

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.