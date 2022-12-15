Спустя 10 лет: обманутые пайщики района-долгостроя во Владивостоке не знают, когда получат жилье

Дома возведены, но к ним не проведены газ и свет. Фото: Telegram-каналы News.vl, ЖСК «Остров»

Пайщики индивидуальных домов жилищного кооператива «Остров» на Русском во Владивостоке заявили, что до сих пор не знают, когда получат ключи от жилья. Такая реакция последовала на сообщение Корпорации развития Приморского края; в организации сообщили, что в эксплуатацию ввели 224 индивидуальных жилых дома. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С момента основания ЖСК прошло более 10 лет. Сдача запланирована на 2023 год, хотя ранее власти уверяли, что работы завершат к концу 2022 года. Пайщики получат ключи от домов после завершения всех строительных работ. Запланированный срок – конец второго полугодия. В многоквартирных домах, отметим, пока затишье: продлен срок отделки мест общего пользования, жилых помещений, котельных.

Как заявил Евгений Логвин, глава «СУ-107», компании подрядчика, который должен закончить работы по долгострою, монтированные предыдущим исполнителем сети пришли в негодность, поэтому их придется заменять.

– Сдача в эксплуатацию индивидуального дома не означает даже того, что он подключен к сетям. Воды в домах нет, газа нет. Это просто документ о соответствии! Дома как стояли, так и стоят. Только теперь есть бумажка о соответствии. Землю начали оформлять в собственность пайщикам. Мы пока даже не можем заехать в поселок, – заявили в Telegram-канале членов ЖСК.

Напомним, многострадальный ЖСК должен был стать кооперативом для сотрудников и преподавателей ДВФУ, а также академиков ДВО РАН и их семей еще к 2012 году. Спустя два-три года стало понятно, что паевое строительство станет той еще мукой для ученых. Долгострой стал объектом громких уголовных дел, включая хищение более 146 миллионов рублей. Ко второму подрядчику объекта были вопросы от прокуратуры, пайщиков и губернатора, затем за него «плотно взялись» правоохранительные органы. Пострадавшим оказали государственную помощь.

При этом еще в 2019 году в пресс-службе ДОМ.РФ (организация взяла под опеку долгострой) отметили, что меры поддержки для пайщиков беспрецедентны. Стоимость жилья в ЖСК как минимум на 50% и так ниже средней цены на первичном рынке во Владивостоке.

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