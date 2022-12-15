Экс-глава Дирекции общественных пространств Владивостока отправлен в СИЗО на 2 месяца

Экс-чиновника подозревают в получении взятки и мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, какую меру пресечения получил Салават Галиев, экс-глава Дирекции общественных пространств Владивостока. Сегодня, 15 декабря, Ленинский районный суд отправил чиновника в СИЗО на 2 месяца.

Напомним, что ранее Салавата Галиева задержали силовики, в учреждении провели обыски и изъяли документацию совместно с оперативниками ФСБ. Экс-чиновника подозревают в получении взятки и мошенничестве.

История началась еще весной 2022 года, когда завели уголовное дело на Галиева и директора подрядной компании «Медиаарт» Дарью Миронову. Тогда в изолятор никого не посадили.

Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», по версии следствия, с июля по сентябрь 2020 года подозреваемый в сговоре с группой лиц договорился о передаче взятки за покровительство и помощь в ограничении конкуренции на период сделки о поставке оборудования. Размер взятки составил не менее 4,5 миллиона рублей.

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