Водитель на Mercedes на скорости жестко врезался в грузовик во Владивостоке

ДТП произошло на Фадеева. Фото: Telegram-канал dps_vl

Мощное ДТП, которое произошло в столице Приморья, вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Случилось все на Фадеева, 49. Кадрами аварии поделились очевидцы. Снимки действительно пугают, переднюю часть Mercedes серьезно помяло, боковая дверь еле держится, а на дороге лежат детали машины.

Как рассказали приморцы, водитель микроавтобуса выжил. По его же словам, у него зажало трос газа, мужчина не смог сбавить скорость и на полном ходу врезался в припаркованный Isuzu Elf. Грузовику в этой ситуации повезло больше, у него осталась лишь вмятина.

Напомним, ранее «КП» писала о том, что в Партизанске Toyota Vitz съехала с дороги. Водитель машины не уступила путь, в итоге врезалась в Toyota Corona, а затем в припаркованный Nissan Otti. Из-за этого автомобиль съехал вниз по ступеням и влетел в стену магазина. Другая авария произошла в Надеждинском районе. Скончалась 19-летняя девушка.

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