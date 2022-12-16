Живописные виды манят людей в любое время года. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Дирекция «Земли леопарда» обустраивает первую экологическую тропу у полуострова Гамова. В рамах проводимых работ для посетителей уже открыли видовую площадку, которая окружена краснокнижными соснами. Туристы и любители активного отдыха смогут посетить локацию с популярной экскурсией «Олени и море», сообщили 16 декабря в пресс-службе заповедника.

Данное место очень полюбилось не только приморцам, но и путешественникам. Связано это с необычными пейзажами крутых склонов и бирюзового моря. Сделает доступнее посещение территории новая экологическая тропа, а первым этапом ее благоустройства стало открытие просторной видовой площадки на мысе Острый. Находиться на ней безопасно из-за высоких ограждений.

Участок расположен на границе суши и моря и подвержен эрозийным процессам. Посещение даже небольшого потока туристов могло бы навредить ландшафту и сосне густоцветковой и рододендрону Шлиппенбаха. Однако смотровая площадка решила данную проблему: приподнятый деревянный настил позволит людям наслаждаться естественными красотами Приморья без вреда для природы.

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