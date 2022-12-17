В Приморье продолжаются поиски тигра, напавшего на собаку

Тигр на мысе Сысоева. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Охотнадзор продолжает искать тигра, который напал на собаку в районе приморского поселка Дунай. Сотрудникам ведомства поступило около 40 сообщений об обнаруженных следов полосатого хищника. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр», во вторник, 13 декабря, следы тигра заметили на дороге на мыс Сысоева, а через два дня, 15 числа, зверь задавил собаку. Возможно, это был самец, подушечки лап которого по размерам достигают 10,5-11 сантиметров. После этого хищник направился на север, предположительно в сторону старого Дуная. По словам пресс-службы «Амурского тигра», это полузаброшенный частный сектор, где нет освещения. Как известно «Комсомолке», люди здесь живут и есть уличный свет, правда только на трассе.

Тигриные следы на дороге на мыс Сысоева. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Предположительно, хозяин тайги напал на двух собак в районе Дуная, но пока это не подтверждается.

В охотнадзор поступило около 40 сообщений о найденных следах тигра, однако некоторые приморцы путают их с отпечатками копыт лошадей и лап крупных собак. Сотрудники ведомства отправили в Росприроднадзор запрос на отлов и транслокацию полосатого хищника, но это запасной план. Основная задача – отпугнуть зверя.

Некоторые приняли следы лошади за отпечатки лап тигра. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

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