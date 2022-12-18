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НовостиВладивосток18 декабря 2022 1:04

Крупный пожар во Владивостоке тушили всю ночь и утро

Складские помещения загорелись в 20:30 17 декабря, огонь устранили в 10 утра
Максим ГРУЗОВ
Погибших и пострадавших нет.

Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Во Владивостоке пожар на улице Карьерная, который начался еще вечером 17 декабря тушили всю ночь. Огонь был огромной силы, ликвидировать его полностью удалось в 10 утра 18 декабря.

– Тушение огня осложнялось высокой пожарной нагрузкой. Пожар стал таким сильным, потому что его поздно обнаружили, соответственно не успели сразу же сообщить о том, что случилось. В здании склада отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, – сообщил Денис Бекиров начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Для того, чтобы установить причины пожара и понять, какой огонь нанес ущерб, на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

С огнем боролись 50 специалистов. Во время ЧП никто не пострадал. Прокуратура Первореченского района поставила на контроль установление причин пожара, а также ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту произошедшего.

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